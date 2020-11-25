Погода в Украине в ближайшее время существенно не изменится

В ближайшие двое суток в Украине существенных осадков не ожидается, температурный фон почти не изменится и останется довольно высоким, как для конца ноября, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков, только ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

В западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, в западных, Винницкой, местами восточных и Одесской областях 1-6° мороза, в Карпатах до 8° мороза. Днем 3-8° тепла, на крайнем юге страны и Прикарпатье до 10°, в восточной части 0-4° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 ноября самая высокая температура днем была 13,8 в 2009г., самая низкая ночью -21,9 в 1890г.

В пятницу в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 5-10° мороза. Днём 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 7-12°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0° , днем 3-5°.