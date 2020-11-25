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11:12 25.11.2020

Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории - Минреинтеграции

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Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории - Минреинтеграции

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук отмечает, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрировавашихся внутренне перемещенными лицами граждан проживают на временно оккупированной территории.

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, - около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", - сказала Голованчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если речь идет о реальных перемещенных лиц, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила она.

На вопрос, будет ли передана от Министерства социальной политики к Минреинтеграции Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием, замминистра ответила, что ранее такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что у Минреинтеграции сейчас нет возможности управлять соответствующими процессами.

"Потому что забрать базу внутренне перемещенных лиц - означает перенять все услуги, которые предоставляются по звену Минсоц, а Министерство реинтеграции не обладает такими разветвленными представительскими функциями на местах. Поэтому в настоящее время это не актуально с точки зрения наших возможностей, но как стратегическая цель на будущее это возможно", - добавила Голованчук.

Как сообщалось, количество внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года, составило 1 млн 458 тыс. 737 человек.


Полный текст интервью с замминистра реинтеграции Голованчук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #впл #инна_голованчук
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