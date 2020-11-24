События

19:28 24.11.2020

Умер раненый снайпером под Авдеевкой украинский военный – штаб ООС

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Умер раненый снайпером под Авдеевкой украинский военный – штаб ООС

Украинский военнослужащий, получивший ранение в среду возле г.Авдеевка Донецкой области от пули снайпера российских наемников, скончался, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду.

"Вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего 24 ноября с начала суток по состоянию на 17:00 было зафиксировано два нарушения договоренностей о прекращении огня на Донбассе. Кроме Авдеевки, где работал снайпер, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия возле пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников немедленно были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

 

 

Теги: #оос #сводка
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