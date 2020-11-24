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14:30 24.11.2020

ВАКС закрыл еще два дела о недостоверном декларировании в связи с решением КС

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ВАКС закрыл еще два дела о недостоверном декларировании в связи с решением КС

 

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл еще два уголовных производства в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование - в отношении экс-министра энергетики Игоря Насалика и судьи Высшего админсуда Олега Голяшкина.

"Оба эти дела были закрыты сегодня", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВАКС, отметив, что закрытие дел связано с признанием КС неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

В пресс-службе суда добавили, что Насалик "возражал против закрытия дела, поскольку был уверен, что сможет доказать свою невиновность".

Ранее ВАКС во исполнение решения КС закрыл два уголовных дела в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.

Теги: #конституционный_суд #вакс
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