События

07:41 24.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 59 млн, жертв - 1,39 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 59 млн, жертв - 1,39 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 вторника 59 млн 131 тыс. 769 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 515 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 395 тыс. 861 против 1 млн 387 тыс. 179 по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 37,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 417 тыс. 9 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 187 тыс. 744) и 257 тыс. 657 летальных исходов (рост за сутки - 911), излечились более 4,6 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 37 тыс. 329 человек. Всего зафиксирован 9 млн 177 тыс. 641 случай заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 513 до 134 тыс. 251, поправились более 8,56 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 87 тыс. 608 заболевший, что на 16 тыс. 207 человек больше, чем сутками ранее, умерли 169 тыс. 485 больных (рост - на 302), вылечились более 5,48 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 179,9. В США на 1 млн жителей скончались 795 человек, Индии - 97, Бразилии - 795.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:32 24.11.2020
На Буковине зафиксировали 342 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 342 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

04:04 24.11.2020
Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

Карантин для прибывающих в Великобританию может быть сокращен с 14 до 5 дней при отрицательном тесте

22:04 23.11.2020
Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

20:47 23.11.2020
В гонке за вакциной от COVID-19 необходимо помнить о бедных слоях населения - ВОЗ

В гонке за вакциной от COVID-19 необходимо помнить о бедных слоях населения - ВОЗ

20:33 23.11.2020
Число заболевших COVID-19 в Канаде достигло почти трети миллиона, около 11,5 тыс. человек скончались

Число заболевших COVID-19 в Канаде достигло почти трети миллиона, около 11,5 тыс. человек скончались

19:05 23.11.2020
Британии удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 к весне 2021 г - Джонсон

Британии удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 к весне 2021 г - Джонсон

19:04 23.11.2020
Чубаров сообщил, что заболел COVID-19

Чубаров сообщил, что заболел COVID-19

16:44 23.11.2020
Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

15:32 23.11.2020
Евросоюз начал закупку роботов для дезинфекции больниц

Евросоюз начал закупку роботов для дезинфекции больниц

12:29 23.11.2020
В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

В Киеве за сутки 1 212 новых случаев COVID-19, скончались 20 человек – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

В районе проведения ООС на Донбассе в понедельник соблюдалась тишина – сводка

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Нардепы обжаловали в КС положения постановления Кабмина о "карантине выходного дня"

В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

SpaceX еще на сутки перенесла вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink

Минцифры и Минздрав разрабатывают единый механизм для отправки на самоизоляцию лиц контактировавших с инфицированными COVID-19 – Степанов

Управление общих служб США проинформировало Байдена о готовности начать процесс передачи власти - СМИ

Введение жесткого карантина возможно при угрозе коллапса медицинской системы – Степанов

SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink

Байден планирует предложить экс-главу ФРС Йеллен на пост министра финансов – WSJ

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, сообщившего о "минировании" АЗС

Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА