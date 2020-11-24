Число заражений COVID-19 в мире превысило 59 млн, жертв - 1,39 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 вторника 59 млн 131 тыс. 769 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 515 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 395 тыс. 861 против 1 млн 387 тыс. 179 по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 37,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 417 тыс. 9 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 187 тыс. 744) и 257 тыс. 657 летальных исходов (рост за сутки - 911), излечились более 4,6 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 37 тыс. 329 человек. Всего зафиксирован 9 млн 177 тыс. 641 случай заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 513 до 134 тыс. 251, поправились более 8,56 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 87 тыс. 608 заболевший, что на 16 тыс. 207 человек больше, чем сутками ранее, умерли 169 тыс. 485 больных (рост - на 302), вылечились более 5,48 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 179,9. В США на 1 млн жителей скончались 795 человек, Индии - 97, Бразилии - 795.