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21:37 23.11.2020

Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

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Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

Власти КНР заверили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что международная группа экспертов вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19, заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на онлайн-брифинге.

"Мы никак не сомневаемся и имеем на то заверения наших китайских коллег из правительства, что поездке на место событий... будет содействовать (китайская сторона - ИФ) и как можно скорее", - приводят его слова западные СМИ.

По его словам, китайские специалисты уже проделали "огромный объем научных исследований", однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.

Райан отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.

СМИ напоминают, что ВОЗ направил в июле своих сотрудников в Пекин с целью подготовиться к международному расследованию вспышки коронавируса. Однако пока неясно, когда точно команда следователей сможет отправиться для этой задачи в Китай.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Раньше считалось, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь эксперты полагают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.

Ранее в ноябре в Минздрав США раскритиковали ВОЗ за то, что организация, по мнению Вашингтона, не предоставляет достаточно информации о планируемой миссии в Китай.

Теги: #расследование #сотрудничество #китай #воз
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