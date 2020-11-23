События

20:33 23.11.2020

Число заболевших COVID-19 в Канаде достигло почти трети миллиона, около 11,5 тыс. человек скончались

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Число заболевших COVID-19 в Канаде достигло почти трети миллиона, около 11,5 тыс. человек скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 330,5 тыс. человек, почти 11,5 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

При этом с октября рост числа инфицированных продолжает резко расти в ряде регионов страны Кленового листа.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано свыше 132 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица Оттава и крупнейший город страны Торонто, выявлено 103,9 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет свыше 46,8 и 25,4 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - более 6,8 тыс. и 3,4 тыс. соответственно. Небольшой прирост смертности от коронавируса продолжает наблюдаться в Квебеке.

В северных регионах Канады - в приграничной с американской Аляской территории Юкон, Северо-Западных территориях, Нунавуте, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда, где было выявлено несколько десятков случаев заболевания COVID-19 не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

Теги: #данные #коронавирус #канада
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