Руководитель патрульной полиции испробовал на себе действие электрошокера Taser -Аваков

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков использовал на себе действие электрошокера Taser, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем твиттере и разместил соответствующее видео.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений", - написал министр.

Аваков разместил видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.

"Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер", - рассказал начальник патрульной полиции.

По его словам, этим прибором пользуются полицейские во многих странах.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины"- сказал Жуков и протестировал на себе.

"Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли", - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.