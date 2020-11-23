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16:10 23.11.2020

Речь о продлении карантина выходного дня пока не идет, ожидается анализ влияния выходных на заболеваемость - источник

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Речь о продлении карантина выходного дня пока не идет, ожидается анализ влияния выходных на заболеваемость - источник

 В Кабинете министров ожидают анализа влияния минувших выходных на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 и пока не обсуждают продление карантина выходного дня.

"Пока о продлении карантина выходного дня речь не идет. Ожидаем анализ влияния этих выходных на заболеваемость", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник источник в правительстве.

По словам собеседника, дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься исходя из этих данных.

Как сообщалось, правительство установило действие карантина выходного дня в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 года.

Теги: #карантин #кабмин
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