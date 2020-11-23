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11:47 23.11.2020

Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

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Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Городским головой Ривного избран кандидат от партии "Европейская солидарность", ректор Ривненской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк, сообщает "UA: Рівне" со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии.

По состоянию на 10:40 понедельника городская ТИК закончила обработку всех протоколов, в том числе с пересчетом по нескольким участкам, это окончательные данные, но пока официально не утверждены комиссией.

Третьяка поддержали 27451 избирателей (50,25%). За его конкурента - главу общественной организации "Рівне разом" Виктора Шакирзяна – проголосовали 26057 человек (47,7%).

Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ривненского городского совета.

 

Теги: #выборы #ривне
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