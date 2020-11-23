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09:34 23.11.2020

Лидеры G20 в декларации по итогам саммита обязались работать над снабжением вакцинами от коронавируса

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Лидеры G20 в декларации по итогам саммита обязались работать над снабжением вакцинами от коронавируса

 Лидеры G20 на завершившемся в воскресенье виртуальном саммите обязались работать над снабжением всей планеты вакцинами от коронавируса, а также над формированием сбалансированного "постковидного" миропорядка.

"Мы приложили усилия и мобилизовали ресурсы на то, чтобы финансировать разработку, производство и распространение безопасных и эффективных систем диагностирования и лечения COVID-19, а также вакцин. Мы будем стараться, чтобы все люди имели легкий доступ к этим препаратам", - говорится в коммюнике по итогам саммита.

Участники саммита констатировали, что пандемия коронавируса стала сильным ударом по экономике и в целом - по жизни людей. В документе отмечается, что экономика начала восстанавливаться, хоть и неравномерными темпами, но распространение вируса по-прежнему представляет угрозу. "Группа двадцати" призвала банки развития активизировать усилия по поддержке экономики.

В декларации говорится, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по заморозке долгов бедных стран для того, чтобы они могли направить ресурсы на борьбу с коронавирусом.

Лидеры обязались вести мир к сильной, сбаланcированной, инклюзивной постковидной эре. В частности, особый упор в документе сделан на сферах образования и туризма.

Саммит, прошедший в формате видеоконференции, стал финальным мероприятием саудовского председательства в G20. В следующем году председательствовать в G20 будет Италия.

Теги: #g20
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