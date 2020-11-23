События

07:52 23.11.2020

В день выборов во Львовской области произошло обесточивание двух избирательных участков

1 мин читать

Несмотря на обесточивание двух избирательных участках на Львовщине в день выборов избирательный процесс продолжался, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 18:35 22 ноября произошло обесточивание двух избирательных участков (№ 461967 и 462159) в г.Винники Львовской области по ул. Сухомлинского, 6 (СОШ №29). Подразделением ГСЧС (4 человека и 1 единица техники) было установлено осветительную башню и с помощью двух электростанций оперативно обеспечено подачу электроэнергии. Избирательный процесс не останавливался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение восстановили в 19:10.

"В связи с подсчетом голосов продолжается дежурство 32 человек личного состава ГСЧС (Днепропетровская - 9, Николаевская - 4, Одесская - 4, Черкасская - 4, Ив.-Франковская - 3, Закарпатская - 2, Кировоградская - 2, Полтавская - 2, Запорожская - 1 и Ровенская - 1)", - добавили в ведомстве.

Всего для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных к выборам, от ГСЧС привлекалось 8 тыс. 167 человек личного состава и 2 тыс. 187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

Теги: #участки #выборы #украина #обесточивание #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:52 23.11.2020
Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после планового ремонта

08:47 23.11.2020
Филатов побеждает на выборах мэра Днепра, набирая 78,75% - экзит-пол

Филатов побеждает на выборах мэра Днепра, набирая 78,75% - экзит-пол

08:37 23.11.2020
В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

07:36 23.11.2020
Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

07:11 23.11.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

05:13 23.11.2020
На Буковине зафиксировали 335 случаев инфицирования COVID-19 в сутки

На Буковине зафиксировали 335 случаев инфицирования COVID-19 в сутки

05:13 23.11.2020
На Буковине зафиксировали 335 случаев инфицирования COVID-19 в сутки

На Буковине зафиксировали 335 случаев инфицирования COVID-19 в сутки

03:31 23.11.2020
На выборах в Ужгороде и Бердянске побеждают Андриив и Баранов -

На выборах в Ужгороде и Бердянске побеждают Андриив и Баранов -

01:36 23.11.2020
В Сумской области горел отель, людей эвакуировали

В Сумской области горел отель, людей эвакуировали

00:31 23.11.2020
В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зафиксировано за сутки 10 945 заболевших COVID-19

Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

На выборах в Ужгороде и Бердянске побеждают Андриив и Баранов -

Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден назначит своего давнего советника Блинкена госсекретарем США

Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

Юристы Трампа настаивают на повторном пересчете голосов в Джорджии

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink из-за непогоды

В "Евросолидарности" утверждают, что Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно

В Одессе работники рынка перекрывали дорогу в знак протеста против карантина, правоохранители открыли дело

Коммунальные службы в Харьковской области готовы к непогоде

Полиция зарегистрировала 407 нарушений в день выборов

Наблюдателям КИУ в Николаеве повредили автомобиль

В ресторане "Villa Riviera" в Киеве третий зафиксировали нарушение карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА