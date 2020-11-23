В день выборов во Львовской области произошло обесточивание двух избирательных участков

Несмотря на обесточивание двух избирательных участках на Львовщине в день выборов избирательный процесс продолжался, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 18:35 22 ноября произошло обесточивание двух избирательных участков (№ 461967 и 462159) в г.Винники Львовской области по ул. Сухомлинского, 6 (СОШ №29). Подразделением ГСЧС (4 человека и 1 единица техники) было установлено осветительную башню и с помощью двух электростанций оперативно обеспечено подачу электроэнергии. Избирательный процесс не останавливался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение восстановили в 19:10.

"В связи с подсчетом голосов продолжается дежурство 32 человек личного состава ГСЧС (Днепропетровская - 9, Николаевская - 4, Одесская - 4, Черкасская - 4, Ив.-Франковская - 3, Закарпатская - 2, Кировоградская - 2, Полтавская - 2, Запорожская - 1 и Ровенская - 1)", - добавили в ведомстве.

Всего для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных к выборам, от ГСЧС привлекалось 8 тыс. 167 человек личного состава и 2 тыс. 187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.