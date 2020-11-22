События

15:16 22.11.2020

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

1 мин читать
Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября, составляла 12,7%, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;

Никопольского городского головы – 12,91%;

Славянского городского головы – 18,14%;

Ужгородского мэра – 12,19%;

Бердянского городского головы – 12,38%;

Львовского городского головы – 12,89%;

Дрогобычского городского головы – 11,46;

Николаевского городского головы – 12,26%;

Полтавского городского головы – 11,15%;

Ровенского городского головы – 12,35;

Черкасского мэра – 11,59%.

"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте", - добавили в ЦИК.

Теги: #кадры #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 22.11.2020
Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составила почти 13% - ЦИК

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составила почти 13% - ЦИК

14:42 22.11.2020
Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

Новым спикером МИД Украины стал дипломат Олег Николенко

14:19 22.11.2020
Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

11:20 22.11.2020
В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

11:13 22.11.2020
Голосование в 11 городах Украины, где выбирают мэров, проходит в штатном режиме – ЦИК

Голосование в 11 городах Украины, где выбирают мэров, проходит в штатном режиме – ЦИК

23:58 21.11.2020
ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

23:35 21.11.2020
ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

15:02 21.11.2020
ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

14:48 21.11.2020
ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

13:46 21.11.2020
"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла в день голосования в Днепре три уголовных дела из-за нарушений, в том числе из-за ярмарок с агитацией

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек – правозащитники

На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

Явка избирателей на повторных местных выборах на 11 утра составила почти 10%

В Минске люди начали выходить на акции протеста

Полиция обеспечивает правопорядок во время второго тура выборов, с начала суток поступило 42 сообщения о нарушениях

В Харьковской области из-за короткого замыкания произошел пожар на предприятии по переработке семян подсолнечника – ГСЧС

В ВСУ за сутки 137 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА