Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК
По состоянию на 13.00 среднее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на выборах городских голов 22 ноября, составляла 12,7%, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Так, явка на выборах мэра Днепра составила 13,24%;
Никопольского городского головы – 12,91%;
Славянского городского головы – 18,14%;
Ужгородского мэра – 12,19%;
Бердянского городского головы – 12,38%;
Львовского городского головы – 12,89%;
Дрогобычского городского головы – 11,46;
Николаевского городского головы – 12,26%;
Полтавского городского головы – 11,15%;
Ровенского городского головы – 12,35;
Черкасского мэра – 11,59%.
"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте", - добавили в ЦИК.