В Минске люди начали выходить на акции протеста

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска в воскресенье.

Как передаёт корреспондент "Интерфакс-Запад", в частности, небольшая группа протестующих до ста человек собралась у Национальной библиотеки. Они водили хоровод возле установленной здесь новогодней ёлки, скандировали "Жыве Беларусь!"

Через некоторое время сюда прибыло около десятка микроавтобусов с силовиками. Протестующие убежали в сторону жилого комплекса "Маяк Минска".

Корреспондент "Интерфакс-Запад" сообщает также о колонне до 500 человек в районе площади Бангалор. Люди без символики и лозунгов направляются в сторону центра. Силовиков в этом районе пока не видно.

Очевидцы сообщают о колоннах в разных районах белорусской столицы, в том числе в Уручье, Малиновке, Каменной горке, Чижовке.