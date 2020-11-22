В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 человек, 14 больных умерли – Кличко

В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1199 киевлян, 14 больных умерли, 85 человек госпитализировали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1199. 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1123 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 59 006", - написал в воскресенье Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели: 696 женщин в возрасте от 18 до 91 лет и 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 70 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 228, Днепровском - 162 и в Оболонском районе - 146 случаев" - отметил Кличко.