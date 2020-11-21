В ближайшие сутки в Украине ожидается повышенная влажность

В ближайшие сутки в Украине ожидается не слишком холодная, но влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 22 ноября, ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а днём местами на северо-востоке небольшой снег. На остальной территории без осадков.

На Левобережье местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. Днём на Правобережье 1-6° тепла, на Левобережье около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 22 ноября в Киеве была зафиксирована в 1926 году и составила 13,2° выше нуля, самая низкая ночью – 15,7° ниже нуля в 1921 году.

В понедельник, 23 ноября, в северных и северо-восточных областях, днём и на западе страны небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, в южной части - до 9°. В восточной части страны ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.