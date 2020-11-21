Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

иротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области изъяли 76 боеприпас времен прошлых войн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 ноября группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, путем контролируемого подрыва, уничтожила 76 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Работы проводили на территории с. Шевченково Новобугского района, согласно годовому плану разминирования Николаевской области. С 17 по 20 ноября обследовано 4800 кв. м", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в птницу