Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

В течение выходных полицейские будут следить за соблюдением требований карантина выходного дня, предусмотренного решением правительства, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил Клименко во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.

В субботу и воскресенье полицейские на территории государства проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства о "карантине выходного дня".

"Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен", - подытожили в нацполиции.