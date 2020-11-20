Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус положительно оценил принятое правительством в пятницу решение сменить вр. и.о. министра энергетики, назначив им замминистра Юрия Бойко вместе первого замминистра Ольги Буславец.

"Положительно оцениваю решение правительства", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

До этого на своей странице в Facebook Герус поздравил Бойко с назначением.

Буславец была назначена первым замминистра и вр. и.о. главы Минэкоэнерго 16 апреля этого года вместо Виталия Шубина.