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20:11 20.11.2020

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

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Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус положительно оценил принятое правительством в пятницу решение сменить вр. и.о. министра энергетики, назначив им замминистра Юрия Бойко вместе первого замминистра Ольги Буславец.

"Положительно оцениваю решение правительства", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

До этого на своей странице в Facebook Герус поздравил Бойко с назначением.

Буславец была назначена первым замминистра и вр. и.о. главы Минэкоэнерго 16 апреля этого года вместо Виталия Шубина.

Теги: #кадры #энергетика
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