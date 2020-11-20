До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

Проблема недостатка кислорода в больницах для пациентов с COVID-19 решается Офисом президента совместно с областными государственными администрациями путем быстрой закупки концентраторов кислорода, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы понимаем, что кислорода в большом количестве недостаточно. Мы совместно со всеми областными администрациями идем по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, машин на одну или две койки. Мы нашли за неделю уже 10 тыс. концентраторов, и они приезжают просто тысячами каждый день. Все импортеры, которые возят сейчас концентраторы, работают конкретно с закрепленными регионами. Мы в Офисе президента оказываем помощь по логистике, а дальше уже ОГА работают напрямую с импортерами", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, за первые две недели ноября были поставлены 5,5 тыс. концентраторов, и это не предел. "Я думаю, за текущую неделю мы получим несколько тысяч, на следующей неделе – еще несколько тысяч. До 1 декабря должны приехать еще 8,3 тыс. штук", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП указал, что второе направление – это установка централизованного кислорода, долгосрочные контракты, которые подписываются, чтобы централизованно поставить кислород в большиеопорные больницы.

Тимошенко пояснил, что проблемы с кислородом возникли, в частности, из-за того, что кто-то в регионах не понимал, как правильно быстро потратить субвенцию от Кабинета министров и быстро получить кислород, а вместо этого подписал какие-то долгоиграющие контракты.

"Мы сейчас точечно работаем с каждым регионом. У нас три раза в неделю проходят совместные совещания. Посмотрели, как всё происходит. Отсеяли контракты на установку централизованного кислорода, потому что поставить его сейчас – это точечные случаи, один-два. Все остальные станции могут приехать в январе-феврале. Это такая же история, которую мы проходили с аппаратами ИВЛ, когда были очереди", - рассказал он.