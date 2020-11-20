Минкультуры Украины внесло российского музыканта Фадеева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.