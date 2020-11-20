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16:23 20.11.2020

Минкультуры Украины внесло российского музыканта Фадеева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

 

Теги: #минкультуры #сбу #запрет #музыкант
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