Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

Подразделения превентивной деятельности Национальной полиции Украины получили от международных партнеров 18 служебных автомобилей, которые поступят в девять регионов Украины.

"В частности, транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и полицейские офицеры громад в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полученные автомобили помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления и вызовы граждан:

"Одна из приоритетных задач полиции - это улучшение реагирования на заявления и сообщения граждан, в том числе - противодействие домашнему насилию. Уже в рамках реорганизации территориальных подразделений Нацполиции мы создаем структурные подразделения противодействия домашнему насилию", - отметил Фацевич.