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10:05 20.11.2020

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

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Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что он предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США, однако подчеркнул: к нынешнему послу Владимиру Ельченко претензий нет.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Кулеба на странице в "Фейсбук" в пятницу утром.

Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает некоторое время.

Кулеба также призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не по публикациями в прессе".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - отметил Кулеба.

Ранее издание "ZN.UA" со ссылкой на источник в Офисе президента и МИД Украины сообщил, что Владимира Ельченко, назначенного послом Украины в США менее года назад, хотят заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой.

Как сообщалось, Маркарова в Минфине финансов работала с 2015 года. С июня 2018 года она руководила министерством. 29 августа Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука.

В июне Маркарова сообщила, что займется продвижением Фундации развития рынка капитала, а также вернется в бизнес.

Помимо этого, экс-министр поделилась планами активизировать свою работу в набсовете Киево-Могилянской академии.

Теги: #кулеба #посол #маркарова #мид
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