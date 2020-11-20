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09:28 20.11.2020

Скончался патриарх Сербской православной церкви Ириней - ТВ

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Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом COVID-19, информирует в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

Он находился на лечении в специализированном госпитале "Карабурма" с 4 ноября, когда в ходе планового тестирования у него подтвердилось заражение.

Накануне поступило сообщение об ухудшении состояния его здоровья. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. По окончании университета служил в армии.

В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского.

22 января 2010 года в Белграде, в первый день работы Архиерейского Собора Сербской церкви, был избран новым патриархом.

Теги: #патриарх_кирилл #сербия #кончина
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