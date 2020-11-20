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08:19 20.11.2020

В Украине снова коронавирусный рекорд: за сутки выявлено 14 575 заболевших COVID-19

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В Украине снова коронавирусный рекорд: за сутки выявлено 14 575 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7845 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 19 ноября в Украине также был рекорд - зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом; 18 ноября было зафиксировано 12 496 новых случаев; 17 ноября было 11 968 заболевших, 16 ноября 9 832новый случай заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 274 324 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/823389924870671

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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