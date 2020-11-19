События

19:39 19.11.2020

В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

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В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

Власти Каталонии в четверг объявили о снятии со следующей недели ряда ограничений, введенных в рамках борьбы против коронавируса COVID-19, сообщают испанские СМИ.

С понедельника в регионе заработают бары, рестораны и кинотеатры, которые были закрыты в течение более чем месяца.

Однако бары и рестораны пока что смогут работать только до 21:30 по местному времени и принимать ограниченное число посетителей. Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы максимум на 50%.

В Испании в последние дни наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости коронавирусом по сравнению с концом октября - началом ноября. Накануне в стране выявили 15 тыс. новых случаев COVID-19. Максимальный прирост в Испании был зафиксирован 30 октября - более 25 тыс.

В общей сложности за время пандемии в Испании коронавирусом заразились 1,5 млн человек, более 42 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #каталония
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