Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием уголовного производства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Причина обысков, по предварительной информации - расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, которые, совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах, с целью присвоения указанных средств", - отметил собеседник агентства.

По его информации, обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура.