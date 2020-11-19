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12:06 19.11.2020

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

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Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием злоупотребления служебным положением с целью завладения бюджетными средствами – источник

Обыск в музее Революции достоинства связан с расследованием уголовного производства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Причина обысков, по предварительной информации - расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, которые, совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах, с целью присвоения указанных средств", - отметил собеседник агентства.

По его информации, обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура.

 

Теги: #обыск #музей
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