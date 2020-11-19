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11:47 19.11.2020

В Музее Революции достоинства проходит обыск

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В Музее Революции достоинства проходит обыск

Правоохранители проводят обыски в помещениях Национального музея Революции достоинства, сообщает пресс-служба музея в соцсети Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому ... детали позже", - указывается в сообщении в четверг.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло уточнил, что обыски проводились также у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - написал Пошивайло.

Об обыске сообщил также народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Требую от Службы безопасности Украины немедленно предоставить публичные объяснения своих действий", - написал он в соцсети Facebook.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием правоохранителей по этому вопросу.

 

Теги: #обыск #музей
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