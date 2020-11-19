Сто семь киевлян госпитализированы с COVID-19 за сутки – мэр

Сто семь из 1047 жителей Киева, у которых за минувшие диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Заболели: 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет; 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет; 33 девочки от одного месяца до 16 лет, 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели также 50 медиков… Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 294, Деснянском – 188, Соломенском - 166 случаев", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что умерли за минувшие сутки 34 человека, у которых был диагностирован COVID-19, а всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1047 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек, всего же коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.