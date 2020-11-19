В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 13 357 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 400 человек, умерли 257 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 19 ноября 2020 года. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 531 человека, летальных случаев – 257, выздоровели – 7 400 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 18 ноября в Украине зафиксировано 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом; 17 ноября, было зафиксировано 11 968 новых случаев; 16 ноября было 9 832 заболевших, 15 ноября 10 681 новый случай заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 583 510 человек, 10 369 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 266 469 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.