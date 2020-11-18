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22:44 18.11.2020

В Минздраве США рассчитывают получить 40 млн доз вакцин от COVID-19 к концу декабря

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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ожидает, что к концу декабря будут готовы к распространению 40 млн доз вакцин от коронавируса.

"К концу декабря мы ожидаем, что у нас будет около 40 млн доз этих двух вакцин, которые будут готовы к распространению", - сказал Азар на брифинге в среду, говоря о препаратах от компаний Pfizer и BioNTech, а также о другой вакцине - от Moderna.

Он отметил, что этого "должно хватить, чтобы вакцинировать около 20 млн американцев из наиболее уязвимых групп".

9 ноября стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.

На этой неделе компания Moderna объявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет более 94%.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Pfizer ранее в среду сообщила, что закончила третью фазу.

Власти США уже закупили большие партии разных вакцин и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Обе вакцины предусматривают, что нужно сделать два укола для выработки устойчивого иммунитета от COVID-19.

Теги: #сша #планы #вакцина #минздрав
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