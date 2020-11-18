Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет одинаково применять санкции ко всем нарушителям карантина выходного дня.

"Конечно, я смотрел один сюжет о работе на выходных клуба, который принадлежит сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня он уволен из Национальной полиции. Я благодарен руководству Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Закон в Украине должен быть и будет один для всех, особенно это касается стражей правопорядка, который должны следить за соблюдением закон", - сказал он в своем влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в среду.

Зеленский подчеркнул, что власть не будет действовать по принципу "друзьям всё, а врагам – локдаун", и санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковыми для всех.

"Это касается, кстати, и владельца фитнес-клуба "5 элемент". С одной стороны, вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая, а с другой – способствуете этому. Нужно решить, мне кажется, вы или спаситель, или коммерсант, такой обычный. И советую вам не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплату штрафов. Вы уже получили один штраф, продолжите работу на выходных – будет новый штраф. И штрафы, в соответствии с законодательством, будут продолжаться до тех пор, пока не научитесь уважать закон. Нужно будет сто штрафов – будет сто. Возможно, это такая новая интересная модель для возврата в бюджет всего, что вы украли за предыдущие годы", - отметил он.