Неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов из модуля МКС

Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля "Поиск".

Как следует из видеотрансляции, которая ведется на сайте "Роскосмоса", во время выхода Рыжикова из модуля "Поиск" неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.

"Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное", - прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.

В среду начался выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля "Наука".

В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля "Поиск", заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться "уборкой" в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля "Звезда".

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль. Всего для интеграции модуля "Наука" потребуется около 10 выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.