США сократят присутствие в Ираке и Афганистане - по 2,5 тыс. военных к 15 января

США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке и Афганистане, к 15 января 2021 года американский контингент в каждой из этих стран будет насчитывать по 2,5 тыс. военных, заявил во вторник и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер.

"К 15 января 2021 года наш контингент в Афганистане будет 2,5 тыс. бойцов, наш контингент в Ираке также составит 2,5 тыс. бойцов", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Миллер отметил, что сокращение контингентов - решение президента США Дональда Трампа, принятое после консультаций, в частности, с ним и с военным командованием. Также шеф Пентагона предупредил, что и после этого сокращения воинских контингентов в случае активизации террористов в Ираке или Афганистане США будут готовы предпринять все необходимые усилия, чтобы ликвидировать эту угрозу.

В конце февраля 2020 года США и талибы (участники запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.

Возвращения как можно большего числа военных из Афганистана и Ирака - одна из давних задач, о которых заявлял Трамп еще до избрания президентом США в 2016 году.