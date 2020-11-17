Харьковская прокуратура добилась безальтернативного содержания под стражей для криминального авторитета

Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу местной прокуратуры на №1 на меру пресечения в отношении криминального авторитета, задержанного 12 ноября в Сумах.

"Изменена мера пресечения на содержание под стражей без права внесения залога", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, 13 ноября Дзержинский райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 439,4 тыс.грн. Прокуратура, которая требовала избрать меру пресечения безальтернативного содержания под стражей, подала апелляцию.

Подозреваемый находился в розыске с февраля 2018 года.

Ему инкриминируется кража в особо крупных размерах, незаконное обращение с оружием, сопротивление и угрозы работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

По данным следствия, в июле 2017 года в Харькове мужчина с помощью кодграббера вскрыл автомобиль Mazda и украл из него 25 тыс. долл.

Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля Lexus, принадлежащего подозреваемому, правоохранители изъяли клинковое холодное оружие.

В марте 2020 года полицейские заметили машину подозреваемого на окружной дороге. Они начали преследование, но мужчина, игнорируя требования правоохранителей, повредил их автомобиль и скрылся с места происшествия.

12 ноября 2020 года подозреваемого задержали в Сумах.