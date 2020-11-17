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14:10 17.11.2020

Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

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Посольство ОАЭ передало Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 для детских интернатов и домов престарелых

Жена посла Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Аль-Кааби передала Киеву 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Как сообщила замглавы Киевгоргосадминистрации Марина Хонда, эти тесты будут переданы в киевские детские дома-интернаты и пансионаты, где проживают пожилые люди.

"К сожалению, пандемия так и не отступила. Весной, когда шла фаза жесткого карантина, вспышка коронавируса было обнаружено в Дарницком доме-интернате. К счастью, все обошлось хорошо, но чтобы не допустить таких вспышек в дальнейшем, нам нужно быстро и оперативно выявлять болезнь и реагировать на случаи заражения. Эти экспресс-тесты будут направлены в Святошинский и Дарницкий дома-интернаты, а также в Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда. Таким образом, мы сможем контролировать вспышки болезни среди лиц, которые находятся в так называемой "зоне риска", и не допускать дальнейшего распространения. Я очень благодарна посольству Объединенных Арабских Эмиратов за эту помощь", - заявила Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в указанных четырех заведениях проживает 724 подопечных: в детских домах-интернатах - 239 детей с инвалидностью в возрасте от семи до 35 лет разных нозологий, в гериатрических учреждениях - 485 лиц пенсионного возраста.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/posolstvo_obyednanikh_arabskikh_emirativ_peredalo_kiyevu_5000_ekspres-testiv_na_COVID-19/

Теги: #оаэ #коронавирус
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