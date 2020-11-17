Министр охраны окружающей среды Абрамовский выздоровел от COVID-19

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

"Получил негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. Поэтому после двухнедельной самоизоляции наконец-то возвращаюсь в стены Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов в обычный рабочий ритм", - написал Абрамовский в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, 3 ноября Абрамовский получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.