Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба, нанесенного армянской стороной в Джабраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха, заявил президент Ильхам Алиев.

"Это центр города Джабраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Остальную инфраструктуру, включая жилые дома, школы, общественные здания, все буквально разрушили. Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю, сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", - сказал Алиев в минувший понедельник во время посещения Джабраильского района.

Видеокадры посещения района демонстрирует государственный телеканал AzTV.

Также Алиев отметил, что Азербайджан будет добиваться у Армении возмещения за разрушения, устроенные армянским населением, уходящим из Кельбеджарского района.

"Враг, который сегодня в Кельбеджарском районе вырубает деревья, разрушает школы, сжигает здания, ответит и за это. Они уничтожали все это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернется, но они глубоко ошиблись, мы вернулись на свою родную землю и все снова восстановим", - заявил азербайджанский лидер.

Согласно трехстороннему заявлению РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября, Кельбаджарский район должен быть передан под контроль азербайджанской стороне до 15 ноября, затем срок передачи района был продлен до 25 ноября.

После принятия заявления в соцсетях появились сообщения о том, что местные жители, которые решили уйти из района, переходящего под контроль Азербайджану, сжигают свои дома.