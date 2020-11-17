События

08:43 17.11.2020

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

2 мин читать
Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба, нанесенного армянской стороной в Джабраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха, заявил президент Ильхам Алиев.

"Это центр города Джабраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Остальную инфраструктуру, включая жилые дома, школы, общественные здания, все буквально разрушили. Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю, сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", - сказал Алиев в минувший понедельник во время посещения Джабраильского района.

Видеокадры посещения района демонстрирует государственный телеканал AzTV.

Также Алиев отметил, что Азербайджан будет добиваться у Армении возмещения за разрушения, устроенные армянским населением, уходящим из Кельбеджарского района.

"Враг, который сегодня в Кельбеджарском районе вырубает деревья, разрушает школы, сжигает здания, ответит и за это. Они уничтожали все это, думая, что азербайджанское население никогда сюда не вернется, но они глубоко ошиблись, мы вернулись на свою родную землю и все снова восстановим", - заявил азербайджанский лидер.

Согласно трехстороннему заявлению РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября, Кельбаджарский район должен быть передан под контроль азербайджанской стороне до 15 ноября, затем срок передачи района был продлен до 25 ноября.

После принятия заявления в соцсетях появились сообщения о том, что местные жители, которые решили уйти из района, переходящего под контроль Азербайджану, сжигают свои дома.

Теги: #ущерб #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 16.11.2020
Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

13:56 14.11.2020
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

09:44 14.11.2020
Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

Баку и Ереван обменялись телами нескольких погибших военнослужащих

20:30 13.11.2020
Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

13:41 12.11.2020
Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

09:26 12.11.2020
10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

19:03 11.11.2020
Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

16:43 11.11.2020
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

13:17 11.11.2020
Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

11:47 11.11.2020
Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Советники Трампа убедили его отказаться от нанесения ударов по Ирану

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

Байден призвал Трампа к взаимодействию по COVID-19

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Тихановская планирует встретиться с премьером Швеции и обсудить санкции против Лукашенко

Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА