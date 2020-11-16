В харьковской школе обнаружили боевое отравляющее вещество, полиция проводит проверку

Две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом, которое оказалось боевым отравляющим веществом "адамсит", были обнаружены в помещении школы на Харьковской набережной при проведении ремонтных работ в старом дымоходе.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, соответствующее сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова. "Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.