Посол Украины в Израиле приступил к выполнению обязанностей

Новоназначенный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вручил копии Верительных грамот Главе государственного протокола МИД Израиля Гилу Хаскелю. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«В этот же день состоялась встреча посла Евгения Корнейчука с заместителем Генерального директора МИД Израиля, Директором Департамента Евразии Гари Кореном, который поздравил посла Украины с началом его миссии в Государстве Израиль, пожелав плодотворной работы и успехов в продвижении двустороннего сотрудничества», - отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили: «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и перспективам дальнейшего развития украинского-израильских отношений».

В соответствии с дипломатическим протоколом, вручение копий Верительных грамот является первым формальным шагом, необходимым для начала выполнения представителем иностранного государства своих функций в стране пребывания.

Е.Корнийчук - украинский политик, дипломат, народный депутат Украины V и VI созывов, 1-й заместитель министра юстиции Украины (с ноября 2007 по март 2010 года), экс-председатель Украинской социал-демократической партии. В разное время занимал должности консула Украины в Нью-Йорке, заведующего отдела международных договоров МИД Украины, старшего преподавателя Дипломатической академии при МИД Украины, старшего партнёра юридической фирмы «Магистр & Партнеры».

Е.Корнийчук был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль указом Президента №385/2020 10 сентября 2020.

Посол Израиля в Украине Джоел Лион высоко оценил назначение Е.Корнийчука послом Украины в Израиле и отметил, что уверен в том, что он будет хорошо представлять интересы Украины в Израиле.