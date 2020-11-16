За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в понедельник.

По его словам, в частности в первую "карантинную" субботу мобильность населения снизилась на 18%, в воскресенье – на 27%.

Он отметил, что, "в случае, если бы у нас полноценно выполнялись предложенные карантинные ограничения", мобильность населения во время карантина выходного дня снизилась бы еще больше.

"Мы и надеемся, что наша совместная коммуникация в течение этой недели приведет к тому, что на следующей неделе мобильность населения уменьшится еще вдвое - до 50%", - сказал он.

Ляшко считает, что "такое уменьшение мобильности населения приведет к уменьшению социальных контактов и контактов с инфицированными лицами", что, в свою очередь, в итоге снизит количество госпитализированных с COVID-19.

Он также сообщил, что Минздрав не поддерживает инициативу об обязательстве Кабмина предупреждать о введении карантинных ограничений, в частности, на работу развлекательных и торговых объектов, а также учреждений общественного питания, не ранее чем за семь дней, так как решения о введении ограничений принимаются в оперативном порядке.