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09:58 15.11.2020

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

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Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что за истекшие стуки в стране выявлено 5 тыс. 860 новых случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 млн 3 тыс. 253.

Таким образом, по данным американского университета Джонса Хопкинса, Мексика стала одиннадцатой страной мира, в которой число инфицированных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Ранее более миллиона инфицированных были зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.

В то же время, по числу летальных исходов связанных с коронавирусом заболеваний Мексика с 98 тыс. 259 скончавшимися находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии.

Теги: #коронавирус #ситуация #мексика
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