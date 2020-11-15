События

02:36 15.11.2020

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

2 мин читать
"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" вместе с другими предприятиями группы "Метинвест" в рамках общественной экологической инициативы "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили в реку 2 тонны рыб.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, общественная экологическая акция "Спасем Днепр вместе!" по очистке и зарыблению реки Днепр, а также высадке новых деревьев состоялась в субботу. Организатором выступила общественная организация "Зеленый центр "Метинвест Запорожье" при поддержке комбината "Запорожсталь" и других запорожских предприятий "Метинвеста" совместно с национальным заповедником "Хортица", Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства.

При этом уточняется, что в связи с карантинными мерами, традиционная экологическая акция прошла с минимальным количеством участников, без массового скопления людей и масштабного субботника. Во время акции водолазы областной федерации подводной охоты, дайвинга и рыболовства провели очистку дна реки Днепр от мусора. При участии Запорожской областной организации общества рыболовов и охотников состоялось масштабное зарыбление Днепра – в реку выпустили свыше 20 тысяч особей рыбы (около двух тонн карпа, сазана, белого амура).

На о. Хортица молодежный актив комбината "Запорожсталь" совместно с национальным заповедником "Хортица" высадили новую аллею из 500 сеянцев дуба. На территории берегоукрепления Днепра в Заводском районе города волонтеры запорожских предприятий "Метинвеста" высадили 100 лип.

В рамках инициативы "Спасем Днепр вместе!" для детей и подростков до 18 лет, которые живут в Запорожье, "Зеленый центр "Метинвест Запорожье" с 9 по 31 ноября 2020 года проводит творческий онлайн-конкурс "Эко-герои".

Пресс-служба отмечает, что общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" проходит девятый год подряд при поддержке комбината "Запорожсталь". С 2012 года в рамках акции высажено около 1600 деревьев, собрано более 130 тонн мусора, в Днепр выпущено порядка 190 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц. За этот период в акции приняли участие около 9500 людей. В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" "Запорожстали" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в стране.

Ранее в сентябре 2020 года "Запорожсталь" в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" высадила 200 деревьев вдоль Набережной магистрали Запорожья. Кроме того, в ноябре 2020 года запорожские предприятия "Метинвеста" приняли участие во всеукраинской акции "Миллион деревьев за 24 часа" - сотрудники предприятий высадили 350 ив и кленов на линии берегоукрепления в Заводском районе Запорожья.

Теги: #метинвест #акции #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 13.11.2020
В Запорожье с 16 ноября все школьники выходят на учебу, а выходные разрешили работу рынков

В Запорожье с 16 ноября все школьники выходят на учебу, а выходные разрешили работу рынков

21:27 08.11.2020
Более 700 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Более 700 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

20:56 30.10.2020
В Запорожье пресекли деятельность группы лиц, которые создали незаконные органы власти – Офис генпрокурора

В Запорожье пресекли деятельность группы лиц, которые создали незаконные органы власти – Офис генпрокурора

18:58 27.10.2020
"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

21:44 26.10.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

10:02 26.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

23:25 25.10.2020
Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

18:24 25.10.2020
В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

16:42 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

16:18 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Сторонники Трампа вышли на митинги в Вашингтоне, заявляют о махинациях на выборах

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА