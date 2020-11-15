"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" вместе с другими предприятиями группы "Метинвест" в рамках общественной экологической инициативы "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили в реку 2 тонны рыб.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, общественная экологическая акция "Спасем Днепр вместе!" по очистке и зарыблению реки Днепр, а также высадке новых деревьев состоялась в субботу. Организатором выступила общественная организация "Зеленый центр "Метинвест Запорожье" при поддержке комбината "Запорожсталь" и других запорожских предприятий "Метинвеста" совместно с национальным заповедником "Хортица", Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства.

При этом уточняется, что в связи с карантинными мерами, традиционная экологическая акция прошла с минимальным количеством участников, без массового скопления людей и масштабного субботника. Во время акции водолазы областной федерации подводной охоты, дайвинга и рыболовства провели очистку дна реки Днепр от мусора. При участии Запорожской областной организации общества рыболовов и охотников состоялось масштабное зарыбление Днепра – в реку выпустили свыше 20 тысяч особей рыбы (около двух тонн карпа, сазана, белого амура).

На о. Хортица молодежный актив комбината "Запорожсталь" совместно с национальным заповедником "Хортица" высадили новую аллею из 500 сеянцев дуба. На территории берегоукрепления Днепра в Заводском районе города волонтеры запорожских предприятий "Метинвеста" высадили 100 лип.

В рамках инициативы "Спасем Днепр вместе!" для детей и подростков до 18 лет, которые живут в Запорожье, "Зеленый центр "Метинвест Запорожье" с 9 по 31 ноября 2020 года проводит творческий онлайн-конкурс "Эко-герои".

Пресс-служба отмечает, что общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" проходит девятый год подряд при поддержке комбината "Запорожсталь". С 2012 года в рамках акции высажено около 1600 деревьев, собрано более 130 тонн мусора, в Днепр выпущено порядка 190 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц. За этот период в акции приняли участие около 9500 людей. В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" "Запорожстали" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в стране.

Ранее в сентябре 2020 года "Запорожсталь" в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" высадила 200 деревьев вдоль Набережной магистрали Запорожья. Кроме того, в ноябре 2020 года запорожские предприятия "Метинвеста" приняли участие во всеукраинской акции "Миллион деревьев за 24 часа" - сотрудники предприятий высадили 350 ив и кленов на линии берегоукрепления в Заводском районе Запорожья.