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13:56 14.11.2020

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

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Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района в Карабахе.

Как сообщили агентству "Интерфакс " в ведомстве, "для обеспечения безопасности водохранилища началось применение круглосуточного режима контроля со стороны соответствующих структур МЧС".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября заявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз в Карабахе от армянской оккупации и возвращении ему исторического названия Суговушан. На территории села также находится водохранилище, которое используется в настоящее время для водоснабжения ряда районов Азербайджана.

Теги: #карабах #азербайджан
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