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08:40 14.11.2020

Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №4

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Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №4

Запорожская АЭС 14 ноября вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №4, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"14 ноября 2020 года в 00:20 после завершения капитального планово-предупредительного ремонта энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС.

На энергоблоке №2 идут 96 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №5 - 213 сутки планового среднего ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подчеркнули в пресс-службе "Энергоатома".

Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Теги: #подключение #заэс #украина #энергоблок
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