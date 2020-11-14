В Европе по-прежнему отмечается высокий уровень распространения COVID-19

Коронавирус не сбавляет темпы распространения в Европе, в ряде стран региона продолжают фиксироваться рекордные показатели заражения COVID-19.

Так, в Италии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса - 40 тыс. 902 заражения; это почти на 3 тыс. выше, чем накануне. Также были отмечены еще 550 летальных исходов среди зараженных. В четверг этот показатель, однако, был выше - 636.

Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом Италии остается область Ломбардия: там за сутки выявили 10 тыс. 634 случая COVID-19 - почти четверть всего суточного прироста. Области Пьемонт и Кампания занимают вторую и третью строчки по темпам распространения коронавируса.

Ожидается, что Кампания и Тоскана с воскресенья будут внесены в список "красных зон". Это означает, что жители данных областей не смогут выходить из дома за исключением поездок на работу, а также обращения за медицинской помощью и чрезвычайных ситуаций.

Всего в Италии с начала пандемии диагностировали более 1,1 млн заражений, свыше 44 тыс. инфицированных скончались. При этом, почти 400 тыс. итальянцев переболели коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране болеют почти 664 тыс. человек.

В Испании впервые с конца октября суточный прирост случаев коронавируса превысил отметку в 20 тыс.: за последние 24 часа диагностировали 21 тыс. 371 случай заражения. При этом за сутки скончались 308 человек с коронавирусом, что немного меньше, чем в предыдущие дни.

Всего за время пандемии в Испании диагностировали свыше 1,4 млн заражений, более 40,7 тыс. заболевших скончались.

Во Франции наблюдается резкое сокращение новых случаев инфицирования и госпитализаций. По данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки коронавирус подтвердился у 23 тыс.794 человек, что на 10 тыс. меньше показателя за четверг (33 тыс. 172 случая) и почти в три раза меньше зарегистрированных случаев в прошлую пятницу, когда за 24 часа COVID-19 был обнаружен более чем у 60 тыс. жителей страны.

Но за сутки скончались 932 инфицированных коронавирусом, что значительно выше предыдущих показателей. Согласно данным статистического сайта Worldometer, из них 456 скончались в больницах, а 476 - в домах престарелых, данные по которым появляются каждые три дня.

Всего с начала пандемии во Франции выявили более 1,9 млн случаев заражения, свыше 43,8 тыс. инфицированных коронавирусом скончались. Выздоровели более 137 тыс. заболевших.

Тем временем власти Великобритании сообщили о выявленных 27 тыс. 301 случае заражения коронавирусом за сутки, что на 6 тыс. 169 меньше, чем днем ранее. Прирост смертей среди инфицированных также снизился до 376 с 563 накануне. Следует отметить, что впервые за четыре дня этот показатель не превышает отметку в 500 летальных исходов.

Всего за время пандемии в Великобритании диагностировано более 1,3 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает 51 тыс.

Рекордное с начала пандемии количество случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Швеции - 5 тыс. 990 заражений, сообщает шведское агентство по здравоохранению. Предыдущий рекорд, зафиксированный ранее в ноябре, составил 4 тыс. 697.

Кроме того, за сутки в стране скончались 42 инфицированных.

По данным издания The Guardian, уровень смертности на душу населения в Швеции в несколько раз выше, чем в соседних скандинавских странах, но ниже, чем в некоторых крупных европейских странах, таких, как Испания.