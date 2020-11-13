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22:26 13.11.2020

Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

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Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

Министерство здравоохранения рассчитывает при помощи карантина выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. новых случаев в день.

"Мы планируем до конца ноября сохранить 11-12 тыс. заболевших в день. Мы предлагали полный локдаун уже давно, но мы исходим из того, что не можем позволить себе экономически. Поэтому мы хотим  сохранить на  уровне до 11-12 тыс. в день", - сказал он в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

При этом Степанов считает, что карантин выходного дня позволит "разорвать цепь и снизить количество контактов между людьми".

В свою очередь, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования  Михаил Радуцкий подчеркнул, что "Если локдаун будет не более, чем на два дня, мы увидим результаты".

"Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. Не эпицентру, который вчера отличился, а нормальному малому и среднему бизнесу", - сказал он.

Теги: #карантин #украина #минздрав #заболевания
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