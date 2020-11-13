Разумков сообщил, что работает дистанционно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает работать, находясь на самоизоляции из-за коронавирусной болезни.

"Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений", - написал он в пятницу в Facebook.

Разумков выразил уверенность, что коллеги по парламенту вместе с вице-спикером Еленой Кондратюк сделают все, чтобы Верховная Рада и в дальнейшем эффективно выполняла свои функции.

Ранее Кондратюк сообщила о готовности вести пленарные заседания парламента в отсутствие Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, которые болеют COVID-19.