Решение о бифуркации дела между Украиной и РФ о задержанных судах и моряках повлияет только на временные рамки его рассмотрения - Енин

Решение Арбитражного суда о бифуркации производства по делу между Украиной и РФ о задержании трех военно-морских судов и членов их экипажей повлияет только на временные рамки рассмотрения дела, но России не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Указанное решение является абсолютно традиционным и характерным. В отдельных случаях, действительно, есть практика рассмотрения одновременно как юрисдикционной фазы, так и по сути. В то же время, в более, чем 90 случаев кейсов, суд принимает решение о бифуркации, то есть о разделении рассмотрения дела на два элемента, как и случилось в этот раз. Речь идет, возможно, о немного более длинных временных рамках, но это не критически. Речь идет буквально о нескольких месяцах", - сказал Енин агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Замглавы МИД подчеркнул, что Украина четко понимает, что российская сторона настаивала на бифуркации.

"Она в такой способ всячески пыталась затянуть рассмотрение этого дела, оттягивая момент наступления ответственности за нарушение нею норм и принципов международного права. Тем не менее, мы постоянно идем вперед, мы очень убедительны в наших юридических аргументах, и тот приказ о применении временных мероприятий, который трибунал поддержал единогласно, кроме одного судьи, который представлял Россию, является только очередным подтверждением силы нашей юридической позиции", - пояснил он.

По словам Енина, Украина ожидает финального решения международного арбитража по этому делу до конца 2022 года.

"Мы продолжаем сопровождать указанный вопрос. Расписание заседаний суда предусмотрено на два года вперед. Коронавирус, безусловно, может вносить определенные коррективы, но мы от этого кардинально не зависим, процесс двигается вперед, и где-то до конца 2022 года мы уже рассчитываем на финальное решение международного арбитража в рамках этого вопроса", - сказал он.

Енин отметил, что решение о бифуркации означает разделение его на две стадии: юрисдикционная и рассмотрение по сути.

"Арбитраж будет рассматривать предварительные возражения по юрисдикции, поданные российской стороной, на предварительном этапе производства. Практика разделения производства является распространенной в международном арбитраже. Напомню, что в других делах, которые по инициативе Украины рассматривались по аналогичному механизму, нами были успешно преодолены юрисдикционные замечания РФ, как в Международном суде ООН, так и по иску, согласно Конвенции ООН по морскому праву", - указал он.

Заместитель министра заявил, что РФ не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права.

"Хотел бы подчеркнуть, что России не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права. В частности, речь идет об абсолютном иммунитете военных кораблей, (нарушение - ИФ) которого она совершила, задержав в Черном море и потом удерживая украинские военно-морские судна "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей", - подчеркнул он.

Енин напомнил, что в 2019 году Украина начала международное арбитражное производство против России по незаконному захвату с ее стороны трех украинский военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

"В международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового для нас указа о применении временных мероприятий. Почти единогласно (а это 19 голосов к одному, против был только российский представитель) трибунал приказал Росси немедленно освободить корабли и членов их экипажей. 22 мая этого года мы подали на рассмотрение Арбитражного трибунала свой меморандум по этому делу, который содержит изложение фактов, обоснование нашей юридической позиции и свидетельства моряков и других должностных лиц", - сказал он.

По его словам, при формировании украинской позиции привлекались самые лучшие эксперты в этой сфере.

"Более того, для того, чтобы оценить размер материального ущерба, вызванного действиями российской стороны, правительство Украины наняло одну из наилучших британских компаний, которая специализируется именно на судебных экспертизах военно-морских судов. Все эти выкладки стали частью нашего меморандума, и на основе этих экспертиз нами сформирована наша позиция относительно уровня ущерба, который мы требуем от российской стороны погасить украинской стороне. Это и члены экипажа, это наши картографы, это представители целого ряда других ведомств, следователи, прокуроры. Мы все совместно работали над разработкой нашей позиции", - сообщил замглавы МИД Украины.

Енин указал, что сейчас информация о размере ущерба, нанесенного РФ, является конфиденциальной, и в соответствии с регламентом Арбитражного трибунала, Украина не имеет никакого права говорить об уровне этих компенсаций до того, как суд не рассмотрит этот вопрос.

"Но хотел бы подчеркнуть, что мы предусмотрели все компенсации, которые были нанесены нашим морякам, в частности, речь идет не только об их моральных страданиях, а и об ущербе здоровью, который они получили в результате почти 10-месячного пребывания за решеткой. Это и материальный ущерб нашим Военно-морским силам, которые на протяжении соответствующего периода не могли использовать указанные военно-морские суда", - сказал он.

"Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что российская сторона, незаконно удерживая корабли, фактически, изувечила все оборудование, проводку, выносили даже, извините, туалетные принадлежности, исчезли личные вещи моряков, все цветные металлы из обшивки корабля просто варварским способом вырезаны РФ", - добавил Енин.