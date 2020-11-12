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19:06 12.11.2020

Правоохранители проконтролируют, чтобы "Эпицентр" во время карантина выходного дня продавал только товары первой необходимости - Геращенко

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Правоохранители проконтролируют, чтобы "Эпицентр" во время карантина выходного дня продавал только товары первой необходимости - Геращенко

Министерство внутренних дел Украины проконтролирует, чтобы в магазинах группы компаний "Эпицентр К" в выходные дни после введения новых карантинных ограничений реализовывались только товары первой необходимости и продукты питания, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом министров, о чем сделало соответствующее заявление на своем интернет-сайте. Работать будет только центр выполнения онлайн-заявок на доставку товаров. Никаких столпотворений в залах, на кассах и автостоянках! Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предотвращению распространения эпидемии COVID-19", - написал Геращенко в Facebook в четверг вечером.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что в магазинах сети "Эпицентр" и "Новая линия" во время карантина выходного дня будут реализовывать "исключительно жизненно необходимые товары", в частности пищевые продукты, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма. Также будет работать доставка пищи из ресторанов сети. Компании группы также намерены принимать меры во избежание очередей в точках выдачи онлайн-заказов.

Прежде сеть "Эпицентр" в Facebook сообщала, что не намерена закрываться на выходные, несмотря на введение в Украине карантина выходного дня с 14 по 30 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал органы контроля отреагировать на заявление сети.

ООО "Эпицентр К" владеет в Украине сетью одноименных торговых центров. Компания создана в 2003 году и открыла первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.

Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3471533866266769

Теги: #карантин #эпицентр #мвд
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